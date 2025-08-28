ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области

ВСУ возобновили использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак на регионы Российской Федерации, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

© Global Look Press

По информации источника издания, одна из таких атак была зафиксирована вечером 27 августа в Липецкой области, где вооруженные силы Украины пытались атаковать российские объекты.

Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами, сообщил собеседник агентства.

Аналогичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались ранее осенью 2024 года.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о красном уровне опасности, который был введен в регионе из-за угрозы атаки дронов ВСУ.