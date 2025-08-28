ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области

ВСУ возобновили использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак на регионы Российской Федерации, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

По информации источника издания, одна из таких атак была зафиксирована вечером 27 августа в Липецкой области, где вооруженные силы Украины пытались атаковать российские объекты.

Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами, сообщил собеседник агентства.

Аналогичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались ранее осенью 2024 года.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о красном уровне опасности, который был введен в регионе из-за угрозы атаки дронов ВСУ.