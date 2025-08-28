В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку по Киеву

Атака на Киев в ночь с 27 на 28 августа стала особенной благодаря одному из самых массированных применений ракет за все время конфликта. Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Украинская правда».

© Lenta.ru

«Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов», — заявил военный.

Он добавил, что украинским ВВС было особенно тяжело работать в ходе нынешней ночной атаки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.