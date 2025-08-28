В на одном из эстонских полей обнаружили обломки украинского ударного дрона, который, по официальным заявлениям властей Эстонии, был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщает «Царьград», этот прецендент демонстрирует, что при молчаливом согласии НАТО открывается новый, прибалтийский фронт — воздушное пространство региональных стран могут использовать для ударов по России.

Переполох в Эстонии

На обломки ударного беспилотника, начиненного взрывчаткой, наткнулся фермер из деревни Корусте в понедельник, 25 августа. Инцидент вызвал переполох в Эстонии. По предварительной информации, он рухнул еще ранним утром 24 августа. Официальные лица прямо говорят, что аппарат был нацелен на объекты в России и был сбит российской системой РЭБ.

Эстонские власти начали расследование, однако главный вопрос, возможно, останется открытым — как украинский беспилотник оказался в небе над страной НАТО? Киев использует воздушное пространство Прибалтики для провокационных атак на Россию. Однако это не новость, ведь ВСУ не раз пользовались территорией соседних стран для ударов по России.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что если Эстония и открыла свое воздушное пространство, то оно находится лишь на финальной части маршрута. Беспилотник может заходить на их территории, например, со стороны Псковской области, а выходить уже в районе Нарвы или над Балтикой, после напрямую отправляясь на Усть-Лугу.

«Если это так, то это, конечно, не личная инициатива Таллина, а согласованное решение НАТО. И тогда в принципе нет разницы — с территории Прибалтики запускаются дроны или просто летят через неё. Страна напрямую задействована в ударах по России в любом случае», — заявил он.

Информация свидетельствует о том, что украинская армия наносит удары по РФ опираясь не только на свои силы, но и на инфраструктуру, в том числе разведывательную, стран НАТО. Без участия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения стран альянса, стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk и американских спутников Киев едва бы смог нанести российским объектам хоть какой-то ущерб.

Прямое участие НАТО

В аспекте участия НАТО в конфликте на Украине на себя обращает внимание тот факт, что RQ-4 Global Hawk никогда не пересекают границу России, однако передают данные в режиме реального времени. Таким образом, это уже прямое участие в конфликте с РФ.

Историк, политолог Владимир Ружанский уверен, что без участия авиации НАТО действия Украины едва ли бы имели серьезный эффект. Сейчас же формально удары наносит Киев, но, по сути, он действует в связке с разведками западных стран.

«Это и есть "серая зона войны": альянс не стреляет, но "смотрит" и "подсказывает". Запад подаёт это как поддержку союзника, не нарушающую собственных обязательств. Россия же справедливо трактует действия НАТО как прямое соучастие. Для Москвы нет разницы: ракета, наведённая по координатам НАТО, — это удар, нанесённый при помощи НАТО», — заявил он.

Практика создает опасный прецендент, ведь чем больше НАТО помогает Украине, тем выше риск, что однажды Москва сочтет самолеты-разведчики или спутники законной целью для удара. Это будет шагом к эскалации между РФ и альянсом.

А знала ли Эстония?

Не исключено, что Украина не спрашивала Эстонию о запуске дронов. Не исключено, что Киев завел туда грузовики или корабли и пускал беспилотники оттуда. Ставить в известность страны Прибалтики не обязательно, ведь для НАТО они выступают в роли буфера и живого щита.

По мнению аналитика и главы благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых, не следует недооценивать русофобию прибалтов. Учитывая, что власти этих стран сбегут на Запад при первом признаке войны, они могли подсознательно принять участие в провокации.

«Целью Украины может быть наш ответ, чтобы мы запустили хотя бы ракеты ПВО в воздушное пространство стран НАТО. И потом раструбить на весь мир о "русской агрессии". Однако у России сейчас есть преимущество. Эстония сама себя загнала в угол, вступив в НАТО. И Москва теперь может напрямую запросить ответ у руководства Североатлантического альянса, которое будет вынуждено ответить, целенаправленная эта агрессия или же шалости политических карликов», — заявил он.

Аналитик подчеркивает, что важно показательно вести диалог, минуя Эстонию, а для обеспечения безопасности и дальше сбивать дроны, которые Украина будет запускать.

Сам инцидент в Эстонии нельзя назвать случайностью — это закономерный итог игры, которую ведут Киев и его западные союзники. Падение украинского дрона демонстрирует, что НАТО уже переступил красную линию, превратив свое воздушное пространство в плацдарм войны против России.