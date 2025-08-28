Дан прогноз по СВО до конца года

До конца 2025 года российская армия может освободить ключевые города в Харьковской области — Купянск и Волчанск, а также вплотную подойти к Сумам. Такой прогноз в беседе с News.ru дал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, основные усилия будут сосредоточены на завершении освобождения Донецкой области. Эксперт полагает, что Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации будут взяты в кольцо.

"Судьба ее [Покровско-Мирноградской агломерации] будет решена. Славянск и Краматорск — это самая главная и крепкая агломерация. Вероятность того, что она будет окружена с трех сторон, достаточно большая", — отметил Кнутов.

Эксперт также спрогнозировал освобождение Константиновки, что откроет дальнейший путь на юг, и выход Вооруженных сил России к Орехово в Запорожской области.

Говоря о Сумском направлении, Кнутов предположил, что для создания буферной зоны будет взята Юнаковка, после чего российские войска подойдут к Сумам на расстояние 10–15 километров. Дальнейшее продвижение там, по его мнению, осуществляться не будет из-за переброски ресурсов на донецкое направление.