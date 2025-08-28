Дан прогноз по СВО до конца года

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что города Купянск и Волчанск в Харьковской области могут перейти под контроль российских сил до конца 2025 года. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Кнутова, на сумском направлении ВС РФ займут Юнаковку и подойдут к Сумам на расстояние в 10-15 километров. Эксперт считает, что после этого все ресурсы будут направлены на завершение операций в ДНР.

«Если говорить о Купянске, то он должен быть практически освобожден к концу года. <…> Освобождение Купянска уже позволит идти в сторону Харькова с востока на запад и одновременно выходить к Славянско-Краматорской агломерации», - подчеркнул Кнутов.

Эксперт предположил, что ВС РФ возьмут в кольцо Красноармейско-Димитровскую агломерацию и Славянско-Краматорская агломерацию. По мнению Кнутова, российские войска также возьмут под контроль Константиновку, что откроет путь на юг.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что ВС РФ зашли на северные окраины Купянска. По данным Марочко, в результате манёвренных действий российские передовые подразделения смогли прорвать оборону ВСУ и совершить рывок.