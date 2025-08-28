В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля

В состав Военно-морского флота России приняты патрульный корабль «Виктор Великий» и малые ракетные корабли «Ставрополь» и «Тайфун», сообщает Минобороны.

Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева.

В Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле «Виктор Великий“ для Черноморского флота и малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошёл в состав Балтийского флота.

В Махачкале прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Тайфун».

Ранее издание The National Interest писало, что новый фрегат «Адмирал Амелько», который, как ожидается, пополнит Тихоокеанский флот России к 2027—2028 годам, «не даёт уснуть» американским стратегам.