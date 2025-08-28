Железнодорожный узел ВСУ попал под удар

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в Винницкой области попал под удар Казатинский железнодорожный узел, используемый ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Подоляка назвал Казатинский железнодорожный узел одним из важнейших транспортных узлов ВСУ, связывающих запад и центр Украины. Блогер заявил, что удар по этому узлу осложнит переброску частей ВСУ и их снабжение на передовой.

Ранее компания «Украинские железные дороги» сообщила, что некоторые поезда идут с задержкой из-за повреждений инфраструктуры в районе города Казатин в Винницкой области. Сообщалось, что с задержками следуют поезда из Одессы в Киев, из Перемышля в Харьков, а также поезда Львов - Харьков.

Перед этим украинские СМИ писали о взрывах в Винницкой области, произошедших на фоне воздушной тревог.