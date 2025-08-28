«Это однозначный сигнал»: недалеко от Крыма развернулось строительство вражеской авиабазы

Натовские стратеги продолжают методично окружать Россию кольцом военных баз. На этот раз масштабное строительство развернулось в Румынии, всего в нескольких сотнях километров от крымских берегов. Экс-офицер ВС РФ, ветеран СВО, с позывным «Мазур» не исключает, что новая база в перспективе может стать форпостом для силового решения вопроса с Приднестровьем.

Как пишет в своем Telegram-канале политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Александр Клинцевич, анализ свежих спутниковых снимков, датированных июлем текущего года, не оставляет сомнений: рядом с международным аэропортом Констанцы идет грандиозное преобразование. Практически достроена новая мощная взлётно-посадочная полоса, возводятся капитальные стоянки для авиатехники и широкие скоростные рулёжные дорожки. Всё это признаки создания не просто аэродрома, а полноценной мощной военной базы альянса.

Планы Запада простираются далеко вперёд. По имеющимся данным, к 2040 году авиабаза «Михаил Когэлничану» должна превратиться в главный хаб и логистический центр авиации НАТО в Европе, сменив легендарный немецкий Рамштайн, бывший опорой Пентагона со времён Холодной войны. Фактически, Чёрное море объявляется зоной жизненных интересов Североатлантического альянса. Данный пример наглядно демонстрирует, как Запад, правдоподобно отрицая агрессивные намерения и мимикрируя под «коалицию желающих», впритык пододвигает свою ударную инфраструктуру к российским границам. Суть происходящего от этого не меняется - это прямая и нарастающая угроза безопасности нашей страны. Напряжённость в стратегически важном Черноморском регионе будет только нарастать. Остаётся открытым вопрос: как Москва ответит на очередной вызов у своих границ?

- Данную ситуацию можно рассмотреть с нескольких сторон, - считает ветеран СВО с позывным «Мазур». - Во-первых, несмотря на некоторые потепления в отношениях между Россией и США, общий фон с Европой остаётся крайне напряжённым. И сейчас Вашингтону и Лондону не нужно придумывать картинку о «страшных русских», они просто могут сказать своим сателлитам: «Не хотите как Украина, значит стройте у себя базы». Румыния, хоть и входит в Альянс, не является самостоятельным игроком. Это скорее территориальный придаток, чьи решения диктуются из Вашингтона, Лондона и Берлина. Во-вторых, не стоит забывать о Приднестровье. Мы видим, что там искусственно создаётся определённая проблема: задерживаются лидеры, наращивается давление. Всё это на фоне того, что сама Молдова всячески эскалирует конфликт и напрочь стирает свою национальную идентичность. Уже фактически президентом страны является человек с румынским паспортом. Где это видано?

Неудивительно, что новая база в перспективе может стать форпостом для силового решения вопроса с Приднестровьем. Это крайне тревожный звонок. На который наши дипломаты и военные должны каким-то образом отреагировать. Это однозначный сигнал, заставляющий нас задуматься и принимать адекватные ответные шаги.