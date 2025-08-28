Украинские журналисты выдали базу бригады ВСУ в Покровске

Телерепортаж об охоте танка Leopard 2 за российскими диверсионными группами в Покровске привел не только к уничтожению немецкой машины, он и к бомбовому удару по базе подразделения, в котором она числилась.

Напомним, украинские журналисты опубликовали интервью с экипажем танка, браво катавшегося по городу и разбирающего огнем из пушки жилые многоэтажки.

"Охотимся за российскими диверсантами, они повсюду!" - пожаловались танкисты.

Ни один диверсант ни в кадр, ни в прицел не попал, зато сам "медийный танк" немедленно стал целью для операторов БПЛА ВС РФ и очень быстро прекратил сперва работу, а затем существование.

Первым ударом FPV-дрона в моторный отсек Leopard обездвижили, затем добили другими БПЛА. Экипаж сбежал.

А украинский телерепортаж помог разведке ВС РФ вычислить место дислокации одного из подразделений 155-й бригады ВСУ, которой принадлежал сгоревший танк. По нему тут же отработали бомбами русские Су-34.

"Спасибо украинским журналистам! Снимайте еще!" - пишет военкор Александр Коц.

У 155-й ОМБр ВСУ есть собственное имя, "Анна Киевская" и нелегкая судьба. Формировали ее во Франции - как пример дружбы и поддержки. Но больше половины новобранцев сбежали в Европу, за это сняли командира. Оставшихся вернули на Украину и отправили на фронт, где полоса невезения продолжилась.