Армия РФ нанесла удар по ряду предприятий украинского ВПК в Киеве

Предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве попали под удар. Об этом сообщает военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его информации, целями ударов стали завод «Артем», который, согласно данным из открытых источников, производит управляемые ракеты класса «воздух-воздух». Кроме того, были атакованы предприятие «Спецоборонмаш» и «Укрспецсистемз», выпускающее беспилотники и военную электронику.

Коц также заявил, что в Ивано-Франковской области под удар попало подземное хранилище боеприпасов, переданных Западом Киеву, а также аэродром в Колымые. Также под удар попали аэродромы противника в Житомирской, Киевской и Хмельницкой области. В Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена железнодорожная инфраструктура.