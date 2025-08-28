Стали известны цели ударов ВС России в Киеве

Российские войска нанесли удары по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и окрестностях.

О цели Вооруженных сил (ВС) России сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть пока не подтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ до 25-ти штук и офицеров стран НАТО около 10-ти», — написал он.

Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

По словам Лебедева, российские дроны могли также ударить по складам с вооружением и критические узлы логистики.