Подполковника ВСУ ликвидировали в Сумской области

Подполковник ВСУ Виктор Олейник был ликвидирован в результате удара по командному пункту бригады в поселке Великая Чернечина Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

© Минобороны РФ

— В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г. р. из города Затока Одесской области, — говорится в сообщении.

Олейник являлся выпускником Вольского высшего военного училища тыла и, по данным ТАСС, ранее принимал участие в мероприятиях памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Предположительно он занимал должность заместителя командира по тылу 110-й бригады.

