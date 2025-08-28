Опубликована карта ночного удара по Украине

Мониторинговые ресурсы опубликовали карту ночного удара БПЛА и ракет по военным объектам на территории Украины.

© Минобороны РФ

По данным ПВО противника, ВС РФ использовали более десятка баллистических ракет "Искандер" для удара по Киеву и Припяти. В украинскую столицу прилетели и две гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

© соцсети

Запущенные со стратегических бомбардировщиков крылатые ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Украины над Сумской областью. Затем они разделились и ударили по целям в Киеве, Хмельницком и авиабазе Староконстантинов.

"Герани" летели со всех направлений. Обходя крупные города, они стремились к Киеву и в центральные регионы Украины. Всего в ударе участвовало порядка 500 дронов и ракет.