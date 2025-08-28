Операция «Молнии» и удар по F-16: новости СВО к утру 28 августа

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пунктов управления украинскими беспилотниками, а также бронетехники и замаскированных орудий ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 28 августа.

Удар по беспилотникам ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления украинской беспилотной авиацией, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Во время воздушной разведки операторы российских дронов выявили антенны и оборудование, применяемое ВСУ для управления беспилотниками.

Артиллеристы нанесли серию ударов по полученным координатам. В результате пункты управления были уничтожены вместе с техникой и средствами связи. ВСУ потеряли возможность координировать работу беспилотников на этом участке.

Операция Ми-35м

Боевой вертолет Ми-35м нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар был нанесен авиаракетами. После поражения цели Ми-35м выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Удар «Мсты-Б»

Буксируемые гаубицы «Мста-Б» уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны России. Военные подчеркнули, что это облегчило продвижение мотострелковых подразделений. Операцию провели артиллеристы группировки войск «Север».

Удар «Молнии»

Российские беспилотники «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику, замаскированные орудия и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция проводилась ночью.

Удар по украинским F-16

«Аргументы и факты» сообщили, что военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области попал под удар. По данным газеты, на Украине говорят о повреждении двух истребителей F-16.

Удар по тренировочному лагерю ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Черниговской области нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По данным Лебедева, лагерь расположен в пригороде Нежина севернее авиабазы.

Отступление ВСУ под Красноармейском

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ покинули поселок Удачное под Красноармейском. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Подоляка отметил, что ВСУ удерживали свои позиции в Удачном около полугода, но ВС РФ оказались упорнее. Также блогер сообщил о продвижении российских сил в микрорайоне высоток на юге Красноармейска.