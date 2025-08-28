«Превращается в филиал НАТО»: отношения Азербайджана и РФ стремительно ухудшаются

Азербайджан занял русофобскую позицию и России нужно быть готовой к чему угодно. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Вадим Попов, отметив, что Баку стремительно превращается в филиал НАТО.

Попов считает очень низкой вероятность того, что Азербайджан может в одиночку открыть прикаспийский военный фронт против России — российская армия в разы сильнее азербайджанской и не оставит от нее и следа.

«Да, мы видим, что Азербайджан сегодня наращивает свою военную мощь. Сегодня Баку стремительно превращается в филиал НАТО и осознанно идёт по стопам Украины», — добавил он.

Вместе с тем Баку не скрывает своей ангажированности — это подтверждается громкими и спорными заявлениями руководства Азербайджана. По мнению Попова, республика станет военным противником России, если заручится поддержкой недружественных Москве государств, однако РФ готова к любым сценариям.