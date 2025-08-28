Три страны НАТО двое суток искали российскую подлодку

Великобритания, США и Норвегия потратили не менее двух дней на поиск российской подлодки, которая, якобы, могла создать угрозу американскому авианосцу, сообщает The Sun.

"Специализированные самолеты-охотники за подводными лодками Poseidon с воскресенья совершили 27 вылетов для прочесывания Норвежского моря", - пишет издание.

Королевские ВВС Великобритании совершили восемь полетов на самолетах P-8A Poseidon с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Военно-воздушные силы Норвегии - три полета с авиабазы Эвенес близ Нарвика. Военно-морские силы США использовали базу в Исландии, но масштаб операции потребовал усиления их по меньшей мере двумя американскими Poseidon с Сицилии.

Самолеты Poseidon оборудованы целым рядом датчиков и гидролокаторов для поиска подводных лодок. Источник в оборонном ведомстве Великобритании сообщил, что задача была "довольно необычной".

Операция проводилась в то время, когда ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford проводила совместные учения с норвежским флотом в Северном море.

Большинство задействованных самолетов Poseidon при приближении к зоне поиска отключили свои транспондеры, которые раскрывают их местонахождение.

"Однако сайты отслеживания полетов показали, что британский Poseidon часами кружил над Норвежским морем, примерно в 60 милях к западу от Лофотенских островов", - пишет The Sun.

Судя по всему, операция началась около 7 часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов. В британском министерстве обороны отказались комментировать ее итоги.

Напомним, что это уже не первый случай поиска британцами и норвежцами фантомных российских подлодок и подводных беспилотников. К примеру, в начале года выяснилось, что британцы приняли кита за подводный аппарат.