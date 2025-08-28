Появилось апокалиптическое видео пожаров в Киеве

Жители Киева публикуют жуткие кадры, снятые ранним утром в четверг, когда вместо лучей восходящего солнца город накрыла плотная шапка черного дыма от пожаров.

"Кошмар какой!" - причитает женщина и советует держать окна закрытыми.

"Как тут можно спать!" - жалуется киевлянин на грохот взрывов и вторящие им вопли автосигнализаций.

В ночь на 28 августа ВС РФ атаковали украинскую столицу рекордным числом баллистических ракет, пишет WarGonzo.

Под удар попали заводы, выпускающие военную продукцию, и железнодорожная инфраструктура. В результате нештатной работы украинской ПВО произошло несколько попаданий в жилые дома.

В ночном ударе участвовало порядка 500 дронов и ракет. Кроме Киева, они прилетели на два аэродрома тактической авиации Украины: в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На них базируются бомбардировщики Су-24М, стреляющие западными ракетами Storm Shadow.