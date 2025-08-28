Власти одной страны ЕС предложили отправить на Украину саперов

Власти Италии предложили отправить на Украину саперов. О решении лидеров правящей коалиции страны Европейского союза (ЕС) сообщает газета Corriere della Sera.

За отправку саперов выступают, в частности, премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини. Они обсудят данное предложение в ходе заседания совета министров.

По данным издания, Мелони и Сальвини выступают категорически против отправки итальянских военных на Украину и хотят отделиться от «коалиции желающих». Отправка саперов станет хорошим компромиссом, подчеркивается в материале.

Ранее министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что Оттава готова направить военных на Украину при одном условии. По его словам, это может произойти только после окончания конфликта.