Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

Вооруженные силы (ВС) России вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Город, который называют «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для ВСУ, оказался практически взят в «клещи», пишет издание «Взгляд».

В статье отмечается, что Купянск является крупнейшим логистическим пунктом региона, поскольку здесь расположена железнодорожная развязка. Кроме того, этот населенный пункт находится относительно близко к российской границе — около 40 километров. Ожидается, что после взятия города войска ВС РФ смогут усилить позиции в Харьковской области, а также поставить под вопрос использование ВСУ города Чугуева как перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР) с севера.

Армия РФ взяла в плен солдат ВСУ у Новониколаевки

Также в публикации заявили, что после взятия под контроль Купянска открывается дорога на Изюм и Балаклею, благодаря чему у российских военных появится возможность окружить Славянск и Краматорск с севера.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, бегут от ВС РФ на правый берег реки Оскол на Купянском направлении. Отмечается, что иностранцы переходят вброд целыми подразделениями. Они бросают транспорт на левом берегу реки, чтобы не быть сожженными российскими беспилотниками или потому что машины «захлебнулись».