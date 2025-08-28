Колумбийским наемникам обещали платить до трех тысяч долларов в месяц за участие в боевых действиях против России. Сумму вознаграждения в беседе с ТАСС раскрыл адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из иностранных бойцов Хосе Арона Медину Аранду.

По его словам, британская разведка, являющаяся посредником между украинскими структурами и колумбийцами, внушила его подзащитному, что «русские насилуют, убивают и едят детей».

Ему предложили воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пообещав ежемесячно платить до трех тысяч долларов.

«Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы», — отметил Коротков-Гуляев.

По его утверждению, Служба безопасности Украины (СБУ) подвергала иностранных наемников идеологической пропаганде.

Ранее бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор рассказал, что большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками.