ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что военные ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБ) украинских оккупантов в Сумской области.

Как сказал собеседник агентства, командование ВСУ выводит с Сумского направления боевиков 110-й ОМБ.

В Киеве вновь раздались взрывы

«Бригада понесла тяжёлые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражён ракетным ударом», — отметил он.

Как подчеркнули в силовых структурах, в результате удара были убитые и тяжелораненые из числа командования.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой ракетный и авиационный удар «Искандерами», «Геранями» и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских оккупантов в Донецкой Народной Республике.