Стало известно, что Украина печатает аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере

Украинские военные начали печатать аналоги противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» на 3D-принтерах из-за нехватки штатных боеприпасов и применяют их на харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол.

По его словам, изготовленные самодельные устройства служат заменой оригинальным минам, запасы которых у ВСУ близки к исчерпанию. Такие изделия сложно обнаружить неподготовленному человеку: они хорошо маскируются под окружающую местность.

Они приклеивают к корпусу куски коры сосны, ткань, напоминающую высушенную траву. Иногда это просто серый пластиковый диск, который обклеивается материалами в зависимости от ландшафта, пояснил сапёр.

Противопехотная фугасная мина «Лепесток» (ПФМ-1) рассчитана на поражение ног и срабатывает при нажатии. Она устанавливается на грунт дистанционными средствами и известна своей необычной формой, из-за чего человек без опыта может не распознать опасность.

Модель ПФМ-1 фактически повторяет американскую мину BLU-43/B Dragontooth. Украина ещё в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую производство, накопление и применение противопехотных мин, что делает использование подобных устройств нарушением международных обязательств Киева.