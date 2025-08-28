ВСУ атаковали беспилотниками Самару

Украинские беспилотники атаковали Самару, их целью может быть один из заводов города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители услышали первые взрывы в 3:23 мск, после этого последовали еще десять.

По их словам, беспилотники летели низко, из-за чего окна домов дрожали и срабатывали сигнализации машин.

"Предварительно, они атакуют один из местных заводов", - пишет Mash. В самарском аэропорту на фоне этого введен план "Ковер".

В связи с ограничениями задержаны два самолета, один на взлет, другой на посадку. По данным Telegram-канала SHOT, в районе одного из предприятий на окраине города виден дым и зарево от пожара. До этого ночью украинские беспилотники атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области.

В результате чего в районе местной ж/д станции началось возгорание.