Страны НАТО начали масштабную охоту на российскую подлодку

Великобритания, США и Норвегия устроили масштабную охоту на российскую подлодку, которая якобы угрожала американскому авианосцу Gerald R. Ford. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в рамках операции самолеты-разведчики P-8A Poseidon совершили 27 вылетов, несколько суток патрулируя Норвежское море. В поисках подлодки также принимал участие британский фрегат HMS Somerset.

В министерстве обороны Великобритании подтвердили, что это были не учения, а операция, однако подробности раскрывать не стали.

Ранее издание Military Watch Magazine заявило о способности современных атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, включая подлодки проекта 955А «Борей-А», атаковать цели на территории США.