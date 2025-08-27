Развожаев: силы ПВО уничтожили три воздушных цели вблизи Севастополя

Российские силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Чёрного моря 13 украинских беспилотников за три часа.