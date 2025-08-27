Эрдоган представил систему ПВО с искусственным интеллектом «Стальной купол»

ТК «Звезда»

Поставка первых машин многоуровневой системы противовоздушной обороны «Стальной купол» в войска стала значимым событием для Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента нового технопарка компании Aselsan, ключевого оборонного предприятия Турции.

Эрдоган представил систему ПВО с искусственным интеллектом «Стальной купол»
© Global Look Press

Президент отметил, что армия получила 47 единиц техники Gök Kubbe, включающей системы ПВО и радары, а также батарею Siper, состоящую из 10 машин дальнобойной ПВО, и три батареи Hisar, включающие 21 машину средней дальности.

Эрдоган уточнил, что компания Aselsan разработала для «Стального купола» программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое объединяет все системы в единую сеть и обеспечивает мгновенный обмен данными между военными.

По словам Эрдогана, как сообщило агентство Anadolu, система «Стальной купол» позволила Турции войти в число лидеров в области противовоздушной обороны.

Ранее Турция пообещала сбивать самолеты израильской армии, если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии.