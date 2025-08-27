"Страна.ua": жители Одессы могут избежать мобилизации за взятку в $13 тысяч

Жители Одессы могут избежать мобилизации, заплатив сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) взятку в размере $13 тыс. Соответствующая информация опубликована изданием "Страна.ua". По сообщению издания, при обращении через посредников сумма взятки может быть снижена до $7 тыс. Местные жители подтверждают существование подобной коррупционной практики. Территориальные центры комплектования являются украинским аналогом военкоматов и отвечают за мобилизационные мероприятия. 22 июля замначальника районного ТЦК в Одесской области на юге Украины задержали после того, как поймали на взятке. Сотрудника военкомата отправили в СИЗО с возможностью выплаты залога в 1,2 млн гривен (2,244 млн рублей). В апреле бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы Украины. По его словам, подобными "услугами" пользуются значительное число украинцев. В качестве примера Стоянов привел случай, когда в прошлом году на границу в грузовике доставили сразу 30 уклонистов. Однако им все равно не удалось покинуть страну. На границе уклонистов задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

