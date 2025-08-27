Новое украинское «чудо-оружие» — дальнобойная ракета «Фламинго» — не окажет никакого влияния на ход конфликта. Об этом пишет The National Interest.

По мнению издания, никакое оружие, в том числе ракеты большой дальности, не способны решить проблему нехватки личного состава на Украине. Более того именно эта проблема, скорее всего, «положит конец войне в ближайшем будущем».

«Ракета "Фламинго" не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле», — говорится в тексте.

Также в TNI указали, что Киеву не удастся развернуть достаточное количество этих ракет в ближайшее время, тогда как риски эскалации могут спровоцировать ответные действия РФ. В связи с этим в издании призвали власти Украины договориться о прекращении конфликта путем переговоров, пока еще не все потеряно.