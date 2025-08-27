Израиль ударил по штабу сирийских войск

Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, сообщил телеканал Sham TV. По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.

© Global look

Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.

26 августа израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде столицы Харджала, погибли шестеро военнослужащих.