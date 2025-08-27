На Западе усомнились в реальности украинской ракеты «Фламинго»

Характеристики новой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью в три тысячи километра вызывают сомнения. Такое мнение высказали в The Economist.

Авторы считают, что «Фламинго» кажется «слишком хорошей, чтобы быть правдой», учитывая то, что она была разработана очень быстро и «почти идеально соответствующей оборонным потребностям Украины». Как заявляли в компании-производителе ракет Fire Point, на ее создание ушло девять месяцев, тогда как путь начался лишь с наброска на салфетке в конце 2024 года.

Также там указывали, что отталкивались от основ, вдохновившись такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны.

«Я поначалу очень скептически относился к этому, но когда я увидел ракеты, я был потрясен», — сказал один из курирующих проект чиновников, чье имя не раскрывается.

По данным The Economist, Fire Point в настоящее время производит одну ракету в день, в будущем выпуск планируют увеличить до семи. Большая часть производства, вероятно, располагается за рубежом, но «более 90%» окончательной сборки происходит на секретных объектах, рассредоточенных по всей Украине.