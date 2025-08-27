Украина будет передавать союзникам данные с поля боя

Украина работает над формированием политики передачи союзникам данных с поля боя, заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом пишет Reuters.

В 2022-2025 годах Украина собрала сотни тысяч роликов, на которых отражена работа беспилотников различных типов.

По словам министра, огромный массив полученной в ходе конфликта и бережно хранимой информации является одним из «козырей» Киева для укрепления своих позиций в переговорах о поддержке с лидерами дружественных стран, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом.

«Данные, которые у нас есть, бесценны для любой страны», — подчеркнул Федоров.

По его словам, обширные наборы данных имеют решающее значение для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) распознавать образы и делать прогнозы. Он добавил, что в особенности информация актуальна для развивающегося мирового оборонного сектора.

Министр заметил, что Украина стремится позиционировать себя как испытательный полигон для международных оборонных компаний, приглашает их опробовать новое оружие на Украине.

Федоров уточнил, что Киев получил сотни заявок от промышленных площадок, на Украину поступают десятки «продуктов» от партнеров.