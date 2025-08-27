Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион
Сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион.
Об этом проинформировал военный представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сари.
По его словам, которые приводит телеканал Al Masirah, удар был нанесён с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».
Сари также утверждает, что из-за удара было приостановлено воздушное движение в Израиле.
Ранее ЦАХАЛ атаковал энергетические объекты в йеменской столице Сане.