Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

Об этом проинформировал военный представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сари.

По его словам, которые приводит телеканал Al Masirah, удар был нанесён с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

Сари также утверждает, что из-за удара было приостановлено воздушное движение в Израиле.

Ранее ЦАХАЛ атаковал энергетические объекты в йеменской столице Сане.