Ядерный арсенал России почти полностью модернизирован, проведение СВО не привело к его ослаблению. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, передает ТАСС.

По его словам, РФ занималась модернизацией своих сил ядерного сдерживания «в течение долгого времени» и в настоящее время эти работы практически полностью завершены.