В Пентагоне оценили ядерный потенциал России
Ядерный арсенал России почти полностью модернизирован, проведение СВО не привело к его ослаблению. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, передает ТАСС.
По его словам, РФ занималась модернизацией своих сил ядерного сдерживания «в течение долгого времени» и в настоящее время эти работы практически полностью завершены.
«И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины», — сказал Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.