ВСУ перебросили в направлении села Покровское Днепропетровской области 203-й батальон 113-й бригады, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание со ссылкой на источник в силовых структурах, в составе этого батальона половина личного состава – это граждане Колумбии. Бригада, говорится в публикации, расположилась в окрестностях Покровского в Днепропетровской области.

Также издание уточняет, что украинское посольство в Перу через свой сайт вербует наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.

Это подтверждают и слова колумбийского наемника Луиса, который рассказал, что среди сослуживцев в артиллерийских подразделениях ВСУ были и его соотечественники, и граждане Бразилии, Аргентины, Перу и других стран.