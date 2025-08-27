В «Айдаре»* назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

Власти Украины разрешили мужчинам в возрасте до 22 лет уезжать из страны, потому что хотят добиться понижения возраста мобилизации до 23 лет. Причины снятия ограничений на пересечение границы назвал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Станислав Бунятов.

«Почему разрешен выезд до 22 лет включительно? (...) Максимальный порог, к которому в перспективе собираются снизить призывной возраст, — 23 года. Добровольцы пойдут воевать независимо от разрешений на выезд», — рассказал военный.

Он добавил, что еще одной причиной можно назвать расчет украинских властей на продолжение конфликта в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории страны. По словам главы правительства, в Киеве хотят, чтобы молодые люди сохраняли связь со страной.