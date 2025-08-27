Politico: США отстали от России в области разработки дронов

Соединенные Штаты значительно уступают России в области разработки и применения беспилотных летательных аппаратов различных типов, рассказал директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. Об этом пишет Politico.

По данным портала, аналитики едины во мнении, что США в настоящее время находятся на ранних этапах разработки беспилотных систем и пока еще далеки не только от их массового производства, но и от практического внедрения.

«Мы очень, очень отстаем [от РФ]. Проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или качественных вариантов», — признал Петтиджон.

По его словам, американские БПЛА по своим характеристикам и стоимости проигрывают китайским моделям компании DJI.

Бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл пояснил, в свою очередь, что причиной подобного отставания является консервативное мышление армейских командиров, которые, по его словам, «всегда живут прошлым».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские специалисты внимательно изучают опыт боевых действий на Украине, в ходе которых широко применяются дроны различных типов.

Глава США подчеркнул, что ранее не было конфликтов, в которых бы так широко применялись дроны. Он добавил, что сведения о применении БПЛА изучают как в Пентагоне, так и в Белом доме.