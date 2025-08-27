Появилось видео перехвата самолета-разведчика ВМС США над Черным морем

Российский истребитель Су-35С встретил и сопроводил над Черным морем разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

К фюзеляжу "Посейдона" подвешена РЛС бокового обзора AN/APS-149 Littoral Surveillance Radar System.

Морские разведчики появляются там каждый день - летают вдоль границы над международными водами, изучая военную инфраструктуру Крыма.

"Сегодня без сопровождения, но обычно с ними пара "Рафалей" ходит - для статуса", - написал военный блогер Fighterbomber.

Основной и постоянный участник таких полетов - США, представленные как ВВС, так и в ВМС. Периодически у Крыма появляются военные самолеты из Великобритании, Нидерландов и Франции.

Аэродромы и другую инфраструктуру для миссий предоставляет Италия и страны НАТО Черноморского региона - в первую очередь, Румыния, пишет проект WarGonzo.

О желании принять участие в слежке за РФ объявила Бельгия - она отправил в Черное море два истребителя F-16 и экипаж, приписанный к французскому самолету-заправщику A330 MRTT.