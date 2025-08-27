Пентагон: Трамп готов к новым переговорам с Россией по замене ДСНВ

Президент США Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, которое заменит Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, сообщает ТАСС.

© Российская Газета

По словам американского военачальника, Трамп стремится к сделке, которая сделает мир безопаснее, но она должна соответствовать определенным критериям.

"Президент [Трамп] по своей сути переговорщик, и он заинтересован в том, чтобы сделать мир безопаснее. И я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям", - сказал он на видеосеминаре Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Джебара также отметил, что контроль над вооружениями возможен даже в сложной международной обстановке, напомнив, что подобные договоры заключались в периоды холодной войны. Вместе с тем генерал добавил, что если новое соглашение не будет заключено, Пентагон будет готов по приказу президента США развернуть дополнительное число ядерных боеголовок.

Вместе с тем в конце июля Трамп подтвердил, что США намерены начать обсуждение с Россией перспектив ядерного разоружения, подчеркнув, что истечение срока действия ДСНВ без замены станет "большой проблемой для мира".

Справка "РГ"

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение предусматривает ограничение числа развернутых стратегических вооружений: до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В 2021 году стороны продлили соглашение до февраля 2026 года. Однако спустя два года Россия приостановила свое участие в договоре, но не вышла из него. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Москва вернется к переговорам только после того, как будет решен вопрос с учетом ядерных арсеналов других держав НАТО, обладающих подобным оружием - Великобритании и Франции. Глава Белого дома, в свою очередь, неоднократно выражал желание добиться присоединения Китая к российско-американским переговорам по сокращению и ограничению ядерных вооружений.