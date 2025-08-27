Япония и США проведут учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности

Токио и Вашингтон проведут учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США Ивакуни в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Учения пройдут с 11 по 25 сентября. Комплексы Typhon будут впервые размещены на территории Японии.

9 июля сообщалось, что около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов Воздушных сил самообороны Японии примут участие в учениях Resolute Force Pacific.

В МИД РФ заявили, что участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры. В российском дипведомстве отметили, что участие Японии в военных учениях имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет собой потенциальную угрозу безопасности России, что неизбежно вызовет контрмеры.