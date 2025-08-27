Ракетная опасность объявлена в Курской области

Власти рекомендовали жителям региона укрыться в помещениях без окон или зайти в ближайшее здание из-за объявленной ракетной опасности.

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В сообщении отмечается: «Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие».

Жителей региона призвали не покидать укрытия до особого распоряжения.

