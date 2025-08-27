Российская армия подошла к Запорожью на расстояние удара FPV-дрона

Подразделения Вооруженных сил России подошли к городу Запорожье на расстояние удара FPV-дрона, заявил бывший замглавы генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Его цитирует портал «ПолитНавигатор».

Он отметил, что российская армия уже ведет бои с целью взятия города Степногорска.

«А там дорога со Степногорска на Запорожье, и расстояние, в общем-то, не такое значительное — 25 км», — отметил генерал ВСУ.

По его словам, в итоге ВС РФ смогут более эффективно атаковать Запорожье при помощи беспилотников и артиллерии.

До этого украинские мониторинговые группы уже сообщали, что российские FPV-дроны стали долетать до любой точки города Запорожье. Аналитики предполагают, что беспилотники долетают при помощи носителей, «дронов-маток», к которым крепятся БПЛА меньших размеров.