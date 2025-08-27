ВС РФ штурмуют село под Добропольем

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские силы штурмуют позиции ВСУ в донецком селе Шахово. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Шахово расположено под городом Доброполье, находящимся неподалеку от Красноармейска. Подоляка заявил, что в штурме позиций ВСУ в селе участвуют силы 51-й армии ВС РФ.

«Наши части атакуют Шахово в том числе «в лоб», - подчеркнул блогер.

По его мнению, сопротивление ВСУ в Шахово вскоре будет сломлено. Подоляка заявил, что после этого российские силы продолжат окружать Красноармейско-Димитровскую агломерацию.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. Двадцать первого августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска.