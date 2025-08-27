Стало известно о новом этапе спецоперации

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Днепропетровская область частично вошла в создаваемую Россией зону безопасности, и назвал это «новым этапом СВО». Об этом сообщает NEWS.ru.

Матвийчук заявил, что единый фронт перемещается из ДНР под Днепр. По его словам, украинские силы практически окружены.

Военный эксперт добавил, что ВС РФ продвинулись на некоторых участках Днепропетровской области на расстояние до десяти километров. Также российские силы ведут наступательные действия на красноармейском направлении.

«Мы частью сил выходим на дорогу, которая ведет в Краматорск. Можно сказать, что единый фронт сегодня перемещается из Донецкой Народной Республики в Днепропетровскую область», - заключил Матвийчук.

В мае президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Президент отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки ВСУ.