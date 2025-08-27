Российский политолог Юрий Баранчик заявил, что военного столкновения России со странами ЕС удастся избежать, если на выборах в Европе победят антиглобалисты. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

В марте ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.

Баранчик назвал надеждой России парламентские и президентские выборы в Германии, Франции и Британии. По его мнению, по итогам выборов на смену глобалистам в руководстве этих стран могут прийти «национально ориентированные» элиты.

Политолог назвал этот процесс очень важным и заявил, что России стоит его поддерживать «всеми методами». Он заявил, что власти стран ЕС сопротивляются переменам, и указал на недавние выборы президента Румынии.

«Подтасовка, недопуск кандидатов, во Франции Ле Пен осудили, в Германии хотят «Альтернативу для Германии» вообще объявить вне закона. Запад сопротивляется изо всех сил», - подчеркнул Баранчик.

Он добавил, что Брюссель «целенаправленно движется на восток» из-за «нехватки места для жизни», а Россия для ЕС - «естественная преграда». Политолог отметил, что одной из причин спецоперации стало приближение НАТО к российским границам.

«Географически Европа - это очень маленькая часть евразийского континента, аппендикс. На карте она выглядит просто большим полуостровом, находящимся на краю Земли, и при этом пытающимся диктовать всем свою политику», - подчеркнул Баранчик.

Он добавил, что Украина стала для Европы «последним бастионом», поэтому Брюссель готов «воевать до последнего украинца, чтобы дотянуть до 2030 года», когда европейский военно-промышленный комплекс наберется сил.