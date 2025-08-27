Французских медиков начнут готовить к войне

Руководство французского здравоохранения организует подготовку медучреждений к приему большого числа раненых на случай возможного военного конфликта в Европе.

© Jerome Fouquet/EPA/TACC

Органы здравоохранения Франции получили указание подготовить больницы к приему тысяч раненых солдат в случае масштабного военного конфликта, передает РИА «Новости».

Журнал Canard Enchaîné сообщил, что распоряжение было направлено министром здравоохранения Франции Катрин Вотрен региональным агентствам здравоохранения.

В публикации подчеркивается, что больницы должны быть готовы принимать раненых, если в Европе произойдет крупное военное столкновение.

«По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе», – приводит журнал слова из распоряжения.

В рамках этой инициативы планируется создание специальных медцентров по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры разместят возле крупных транспортных узлов, что позволит при необходимости оперативно отправлять иностранных военнослужащих обратно в их страны.

Система здравоохранения должна полностью подготовиться к подобным ситуациям к марту 2026 года, согласно распоряжению министерства здравоохранения Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Запад использует миф о «скором нападении России» для оправдания усиления военной активности.