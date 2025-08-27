Стремительное продвижение российских войск под Северском и успешное наступление на константиновском направлении — звенья одной стратегии, которая призвана сокрушить ключевые узлы сопротивления противника в ДНР. Как сообщает «Царьград», Киев и его западные союзники в панике ищут выход из сложившейся ситуации.

Мощный рывок в Северске

Российские войска уверенно теснят украинскую армию сразу в четырех точках — Покровске, Константиновке, Купянске и Северске. Мощный рывок в последнем готовит почву для сокрушительного удара по главной линии обороны противника в Донбассе. Враг не скрывает страха, а в украинских пабликах отмечают, что завершение обороны Серебрянского лесничества и восточного берега реки Жеребец существенно ухудшает позиции для Северска и Лимана.

Военкор Александр Коц отмечает, что, когда из Серебрянского леса ВС России зайдут в Дроновку, охват будет уже с трех сторон. Тактика схожа с покровским направлением — главком ВСУ Александр Сырский называл ее «тотальным просачиванием».

«Наши штурмовики по два-три человека заходят в тыл противника и постепенно накапливаются, после чего начинают атаковать вражеские опорники. Это и даёт свой результат», — отмечает Коц.

К Северску сейчас оттягиваются подразделения четырех украинских бригад, хотя сам населенный пункт начинает терять линии снабжения. Котел постепенно «закипает».

Окружение Константиновки

Другой котел сформировался под Константиновкой и уже закрывается. Российские войска продолжают расширение зоны контроля и речь уже идет не о точечных боях, а о линии давления.

«Подобная динамика не ограничивается одним участком. Август показал, что фронт постепенно размыкается и на других направлениях. На Покровском участке русские заняли свыше 300 кв. км, вышли к Доброполью, а Славянск с Краматорском всё плотнее оказываются в артиллерийской блокаде. Прорывы на десятки километров превращаются из исключений в новую норму», — отмечает украинский инсайдер «Женщина с косой».

Сам украинский фронт все чаще удерживается не за счет сплошной линии, а благодаря отдельным узлам. Каждый из них постепенно выдавливается.

Ставка на БПЛА

В то же время ВСУ усиливают беспилотный компонент. Людей набирает 426-й батальон — элитное подразделение 30-го корпуса морской пехоты украинской армии активно работает на Херсонском направлении. Их беспилотники ежедневно кружат над Кинбурнским полуостровом и Херсонской областью

Военные оснащены последними новинками — дронами Shark, PD-2, «Лелека-100». Эксперты отмечают, что сейчас беспилотники — ключевой фактор сохранения активности украинской стороной.

Кроме того, в Николаевской области в окрестностях Первомайска в последнее время можно заметить большое количество военнослужащих, проводящих тренировки и стрельбы. Она войдет в состав 20-го армейского корпуса. На фоне возможного мирного соглашения Киев увеличивает количество бригад, а армейские корпуса постепенно заполняются подразделениями.

Обещания США

Как сообщило недавно Financial Times, в случае урегулирования кризиса США готовы помочь Украине — поставками авиации, наземных радаров и разведданных. Вашингтон даже выразил готовность помочь в создании полноценной системы ПВО для Украины, чтобы обеспечить «наземное развёртывание под руководством Европы».

Однако Вашингтон пойдет на этот шаг лишь в том случае, если Европа возьмет на себя обязательства о размещении солдат на украинской территории — чиновники США и ЕС не раз обсуждали этот вопрос. Источники FT отмечают, что Вашингтон готов предоставлять разведку, наблюдение, рекогносцировку (ISR), системы командования и управления, а также средства ПВО.