Подлодки России и Китая впервые провели совместное патрулирование

Дизель-электрические субмарины ВМФ России и ВМС НОАК впервые выполнили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совместный поход под водой стартовал в начале августа, после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025". С российской стороны в патруле участвовала подлодка Тихоокеанского флота "Волхов", выполнение нетривиальной задачи обеспечивали корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов", сообщили в пресс-службе ТОФ.

Сейчас подлодка и корабли сопровождения уже вернулись на базу флота во Владивосток. За время похода "Волхов" прошел более двух тысяч морских миль.

Ранее в 2025 году в совместном патрулировании участвовали надводные корабли России и Китая: большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль снабжения "Цяньдохау".

Совместные патрулирования Японского и Восточного-Китайского морей флоты двух стран выполняют с 2021 года. Их целью является укрепление сотрудничества ВС РФ и НОАК, поддержание стабильности в АТР. Однако подводный патруль состоялся впервые.