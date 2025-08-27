В Минске назвали оборонительными цели белорусско-российских учений "Запад"

Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" нацелены исключительно на защиту Союзного государства. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Уже столько сказано главой нашего государства, руководством министерства обороны о том, что эти учения плановые, такие учения проходят раз в два года. Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель - защита Союзного государства", - приводит его слова агентство БелТА.