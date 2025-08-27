В Германии заговорили об обязательной воинской службе для женщин

Глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп призвал ввести обязательную годичную военную службу для всех молодых людей в Германии, независимо от пола и происхождения. Об этом сообщает Ludwigsburg 24.

Ранее немецкое правительство приняло законопроект о новой модели военной службы. Со следующего года всем юношам и девушкам в Германии будут присылать анкету. Молодые люди будут обязаны ее заполнить, девушки - по своему усмотрению. Анкета позволит оценить их интерес к службе в Бундесвере. Подходящие кандидаты будут приглашены на военно-медицинскую комиссию.

С 2028 года все 18-летние мужчины будут обязаны проходить медицинское обследование, даже если они не планируют служить в армии. В Минобороны страны назвали целью этого подхода создание «отчета о состоянии здоровья» немецких мужчин призывного возраста. В случае необходимости призыв на срочную службу, приостановленный в 2011 году, будет возобновлен.

По мнению Рёвекампа, добровольная служба или обязательная военная служба только для мужчин «несправедлива и недостаточна для укрепления обороны». Он добавил, что призыв исключительно немцев не поможет «росту сплоченности общества».

«Я считаю, что мы можем ожидать, что каждый мужчина и каждая женщина, каждый человек немецкого или иностранного происхождения, посвятит себя служению нашему обществу в течение года», - подчеркнул политик.

По оценкам Минобороны Германии, в этом году 15 тысяч немцев отправятся на добровольную военную службу. Ожидается, что это количество будет увеличиваться «в среднем на 3000–5000» в год, достигнув 40 тысяч человек ежегодно с 2031-го.