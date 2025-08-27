Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Кременских лесах под Луганском остается большое количество погибших солдат ВСУ, которые числятся пропавшими без вести на Украине. Об этом Марочко рассказал «Аргументам и фактам».

Марочко заявил, что из-за больших потерь ВСУ Серебрянское лесничество называют «царством мертвых». Подполковник заявил, что Украина не забирала тела военнослужащих из Кременских лесов.

«Боевики уже давным-давно лежат там и никто их не эвакуирует. Поэтому среди украинских боевиков и бытует такое мнение о Серебрянском лесничестве», - заявил Марочко.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее сообщил, что ВС РФ продолжают зачистку Серебрянского лесничества, продвигаются к озерам к югу от поселка Червоная Диброва, а также атакуют позиции ВСУ в районе Колодезей и Ставков.